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Sivasspor-Giresunspor maçının ardından

17.10.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Takımımızı tebrik ediyorum. Bu zor periyoda ve sakatlıklara rağmen güzel bir futbolla hak ederek maçı kazanmış olmaları bizleri mutlu etti"

Sivasspor-Giresunspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının yorgun olmasından dolayı karşılaşmaya endişeli çıktıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın puana ve taraftara moral verecek bir sonuca ihtiyacımız olduğunu çok iyi kavradıklarını gördük. Güzel bir sonuçla da taraftarı memnun ettiler. Takımımızı tebrik ediyorum. Bu zor periyoda ve sakatlıklara rağmen güzel bir futbolla hak ederek maçı kazanmış olmaları bizleri mutlu etti." dedi.

Bir gazetecinin bu maçın ardından önemli bir Avrupa mücadelesinin olduğunu sorması üzerine Otyakmaz, "İki önemli karşılaşma var. Trabzon'da bizim gibi Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor, bu hafta onlarla karşılaşacağız. Cluj maçında da avantajlı skor ve puanla dönmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

- "Gerçekten çok olumlu bir toplantı geçti"

Türkiye Futbol Federasyonu ile hafta içi yapılan toplantının sorulması üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna gerçekten teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bütün sorunlarıyla inanılmaz derece de uğraşıyorlar ve ilgileniyorlar. Gece yarılarına kadar toplantılar devam ediyor. Kendilerine buradan bir kez daha güvendiğimizi ve bu sorunları çözecek bir yönetim olduğunu tekrar deklare etmek istiyorum. Gerçekten çok olumlu bir toplantı geçti, bundan sonra da sorunları halledecek en azından iradeyi görmüş olduk."

- "Türk futbolunun bir destek ya da özel bir projeye ihtiyacı var"

Otyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüplerin maddi durumuyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Ekonomik olarak şartlarımız son derece zor. Gerçekten bu bütçelerle ve gelirlerle sezon sonunu getirmemiz mümkün değil. Biz Avrupa'da biraz başarı elde edebilirsek turu geçebilirsek diğer takımlara göre biraz daha avantajlı olabiliriz. Ama bu gelirlerle bizim maliyetimizdeki takımlardan daha aşağı takımların bile sezon sonunu getirmeleri çok zor. Kesinlikle Türk futbolunun bir destek ya da özel bir projeye ihtiyacı var. Kulüpler birliğinde birinci ligdeki arkadaşlarımızla da toplantı yaptık. Onlarında çok önemli sorunları var. Topyekun bu konuyu ele alıp gelirleri artıracak projelere ihtiyacımız var. Yoksa işin sonu çok kötü gözüküyor."

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