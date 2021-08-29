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Sivasspor-Göztepe maçının ardından

29.08.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: "İki takımı da tebrik ediyorum ama oyuncularımı daha çok tebrik ediyorum. Çünkü Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak, sadece futbolu düşünerek, futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir"

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, Sivas deplasmanında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, sıcak havaya rağmen iki takımın da sahada futbolun içinde kalarak mücadele ettiğini belirtti.

Sivasspor'un özellikle geçen seneden itibaren belli bir oyun sisteminin kalıbını sahaya yansıttığını aktaran Karaman, "Sivasspor, geçen sene oynadığı oyunun mükafatını almıştı. Bu sene Avrupa kupaları derken, yapmış oldukları transferlerle daha da güçlü bir takım oldular." diye konuştu.

Bugün sahada iki takımın da futbolun içerisinde kalarak mücadele ettiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Takımım özellikle duran toplarda sıkıntı yaşadı ki bu bizi çok etkiledi. Akan oyunun içerisine baktığımızda mücadele eden, sadece futbolu düşünen bir takımım vardı. İki kez geriye düşmelerine rağmen pes etmeden mücadele etmeleri, hem teknik hem fiziksel parametrelerle oynadığımız 3 haftayı dikkate aldığımızda, birçok eksiğimizi kapatıp sadece futbolun içerisinde bitiş düdüğüne kadar mücadele eden oyuncularım vardı. İki takımı da tebrik ediyorum ama oyuncularımı daha çok tebrik ediyorum. Çünkü Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak, sadece futbolu düşünerek, futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir. Kazanabilirdik ama her şeye rağmen alınan 1 puan bizim açımızdan iyi diyebilirim."

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Ünal Karaman Göztepe

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