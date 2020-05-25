YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Sivasspor hazırlıklarına devam etti

SİVAS HABERLERİ  | 25.05.2020 19:04 | Son Güncelleme

Sivasspor hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Sivasspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin bayramını tebrik eden Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltı atışı yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 10.30'da ve 17.30'da yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Sivas Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:55
Yatsı
21:35

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yıldırım çarpan kişi öldü

Yıldırım çarpan kişi öldü

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

Görenler üzülmüştü, validen gelen haber sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.