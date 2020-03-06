SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Sivasspor'a yeni otobüs kampanyası başlatan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür etti.

Sivasspor Kulübünün, otobüsü kendisinin de rahatlıkla alabileceğini, buradaki amacın birlik ve beraberliği göstermek olduğunu söyleyen Ayhan, "Burada maksat ve murat şehrin bu ortak duygusu, ortak heyecanı olan şehrimizin en güzel markası, güzide markası ve herkesi bir araya toplayan aynı yöne baktıran değeri olan Sivasspor etrafında kenetlenmektir. Maksat ve murat buydu bu da gerçekleşmiş oldu." dedi.

Vali Ayhan, Sivasspor'un ligde hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada stadyumda 30 bine yakın Türk bayrağı dağıtılacağını ve Yeni 4 Eylül Stadı'nın al bayrakla süsleneceğini ifade etti.

Coşkulu bir şekilde, centilmen bir taraftar kültürüyle güzel mesajlar verilecek bir karşılaşma olmasını temenni eden Ayhan, "İnşallah Sivasspor 3 puanı aldıktan sonra da şampiyonluğa adım adım koşa koşa gidecek." diye konuştu.