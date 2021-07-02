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Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı

02.07.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ganalı oyuncu Isaac Cofie ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon bitiminde sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon İspanya'nın Sporting Gijon takımından transfer etmişti.

Cofie, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 maça çıkmıştı.

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