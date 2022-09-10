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Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek

10.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 5 haftada iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Leke James ve Samba Camara, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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Süper Lig demir grup sivasspor futbol

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