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Sivasspor kan bağışına destek istedi

SİVAS HABERLERİ  | 27.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kan bağışı kampanyasına destek istedi.Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tüm taraftarlardan Türk Kızılay’ın yürütmüş olduğu kan bağışına destek verilmesi istenildi.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Haydi Demir Grup Sivasspor taraftarı iyilik aşkına, kan bağışına.

Sivasspor kan bağışına destek istedi

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kan bağışı kampanyasına destek istedi.
Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tüm taraftarlardan Türk Kızılay’ın yürütmüş olduğu kan bağışına destek verilmesi istenildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Haydi Demir Grup Sivasspor taraftarı iyilik aşkına, kan bağışına. Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle kan bağışlarında düşüş yaşanmaktadır. Kan stoklarının sürekliliğini sağlayabilmek için sizleri 1 ünite kan bağışı yaparak 3 kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olmaya davet ediyoruz. En yakın kan bağış noktasını öğrenmek için www.kanver.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

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