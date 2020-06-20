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Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS HABERLERİ  | 20.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, saat 15.00'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Konya'ya giderek kampa girecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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