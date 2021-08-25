Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Danimarka'ya gitti.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bazı vatandaşlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Özel uçakla Danimarka'ya hareket eden Sivasspor kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Ahmet Oğuz, Emre Satılmış, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Parken Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.



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