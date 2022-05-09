YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor Kulübü 55 yaşında

Sivasspor Kulübü 55 yaşında

09.05.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz: "Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluşunun 55. yıl dönümünün mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti.
Sivasspor Kulübünün kuruluş hikayesi hakkında bilgiler veren Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"1960'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 9 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı."

Sivasspor’un kurulduğu günden beri 55 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazandığını vurgulayan Otyakmaz, "Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Sivasspor’da kulüp başkanlığı görevini 2004 yılında gururla devraldığını anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu onurlu göreve samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 55 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Demir Grup Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki Sivassporluyuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandıAdana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam ettiSahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti

Sivas Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:13
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.