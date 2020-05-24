Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, Ramazan Bayramı'nı kutladı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerlerin yaşanıp paylaşıldığı bir bayramı daha idrak etmenin sevincinin yaşandığını belirtti.

Bayramların milleti birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle herkesi kuşatan en anlamlı ve özel günler olduğunu aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bu bayram diğer bayramlardan daha farklı geçecek. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyüklerimizi, küçüklerimizi, akraba ve sevdiklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Evde geçireceğimiz bu bayramda sevdiklerimizi görüntülü arayarak yüzlerindeki o mutluluğu görmeye çalışarak bayramlarını tebrik edeceğiz. Tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."

