Sivasspor kupa maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdmanda, Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü saat 18.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

