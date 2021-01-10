YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor kupa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor kupa maçının hazırlıklarına başladı

10.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor kupa maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

İdmanda, Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Antrenmanın bir bölümünü Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 12 Ocak Salı günü saat 18.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:44
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Doğa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

Maçın ardından

Maçın ardından

Maçın ardından

Maçın ardından

Sivas'ta koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı

Sivas'ta koluna çelik tel saplanan işçi yaralandı

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar

İkameti kumarhaneye çevirseler de polisten kaçamadılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.