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Sivasspor ligde 3 maçtır galibiyete hasret

07.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ligde 3 maçtır galibiyete hasret

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Son olarak 25. haftada sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ardından çıktığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 kaybeden Sivas temsilcisi, 27. haftada evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Dün de Fraport TAV Antalyaspor'a rakip sahada 1-0 yenilen Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, 34 puanla puan cetvelinde 14. sıraya geriledi.

Sivasspor, ligin 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

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