YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı

Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı

04.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, ligde galibiyete hasret kaldı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve son olarak dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de sabah namazını kıldı:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de sabah namazını kıldı:
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildiTicaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol süperlig

Sivas Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:28
Sabah
05:55
Öğle
12:36
İkindi
16:14
Akşam
19:07
Yatsı
20:28
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.