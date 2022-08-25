Sivasspor-Malmö maçından notlar

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç'in Malmö takımını konuk eden Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 7 oyuncudan Kader Keita ve Charis Charisis ilk 11'de forma giydi.

Yeni sezonda Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita'yı renklerine bağlayan Sivasspor'da Keita ve Charisis, Spor Toto Süper Lig'deki Corendo Alanyaspor maçının ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti.

Çalımbay, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve N'Jie'nin yerine, Goutas, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad ile Leke James'e şans verdi.

-Taraftarlardan büyük destek

Sivassporlu taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.

Maça sayılı dakikalar kala tribünlerde taraftarların müzik eşliğinde oluşturduğu "full time" yazılı koreografi ise büyük beğeni topladı.

Taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi.

