Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacak.

Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecek. İnternet üzerinden temin edilecek biletlerin çıktısı alınacak. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açık olacak.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maçın biletleri şu şekilde:

"VIP üst (1. kategori) 100 lira, maraton alt (2. kategori) 50 lira, maraton üst (2. kategori) 50 lira, güney alt (3. kategori) 30 lira, güney üst (3. kategori) 30 lira, bayan tribün 30 lira ve misafir tribün 39 lira."

