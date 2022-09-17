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Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

17.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geride kalan 6 haftada iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine MKE Ankaragücü karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Leke James ve Kader Keita, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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