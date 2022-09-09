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Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi

09.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor Futbol Akademisinden yetişen ve A takımımızda forma giyen futbolcumuz Özkan Yiğiter'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar 3 yıl uzatıldı. Yiğiter'i tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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