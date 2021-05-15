Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden masaya oturacak

Hem teknik heyeti hem de futbolcuları kutlayan Otyakmaz, "Gerçekten büyük bir başarı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Alanyaspor ile 2 gün süren bir müsabaka sonucunda mağlup olmuştuk. O günden bugüne çok şükür mağlubiyet yüzü görmedik ve hak ettiğimiz bir yerde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese, bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularıma şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun." dedi.

"Rıza hoca bizim hemşehrimiz, herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivasspor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Takımda sözleşmesi sona eren bazı futbolcularımız var. Hocamızla sözleşmeyi imzaladıktan sonra onlarla da görüşüp devam edemeyecek olanlara da başarı dileyeceğiz. Devam edecek olanlara da yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz."

- "Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak"

Bir gazetecinin Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Sivasspor'un Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edeceğini hatırlatması üzerine Otyakmaz, "Ligi 5. bitirdik ama bu bizi Avrupa Kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum ama hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olmasını bütün kalbimle diliyorum." diye konuştu.