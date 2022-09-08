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Sivasspor-Slavia Prag maçından notlar

08.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat Paluli, Hakan Arslan ve Charisis'in yerine, bu maçta Robin Yalçın, Ulvestad ve Dia Saba'ya şans verdi

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 7 oyuncudan Robin Yalçın, Keita, N'jie ve Dia Saba ilk 11'de forma giydi.

Yeni sezonda Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita'yı renklerine bağlayan Sivasspor'da, N'Jie ve Keita, Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 farklı oyuncuyu tercih etti.

Çalımbay, Murat Paluli, Hakan Arslan ve Charisis'in yerine, Robin Yalçın, Ulvestad ve Dia Saba'ya şans verdi.

Murat Paluli ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları nedeniyle kadroda da yer almadıkları öğrenildi.

Çekya ekibi Slavia Prag'da ise Hovorka, Boril, Yira Sor ve Jurecka sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

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Anahtar Kelimeler:
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