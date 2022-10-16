YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

16.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyorSivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor demir grup sivasspor futbol süperlig

Sivas Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:23
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:17
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.