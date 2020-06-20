YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemiyor

Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemiyor

SİVAS HABERLERİ  | 20.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Taraftarlar üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir ankette, Sivassporlu taraftarlar Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemediklerini belirtti.Büyük Sivas Haber Medya Grubu tarafından internet kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir ankette katılımcılara Sivasspor soruldu.

Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemiyor

Taraftarlar üzerinde yapılan geniş kapsamlı bir ankette, Sivassporlu taraftarlar Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemediklerini belirtti.
Büyük Sivas Haber Medya Grubu tarafından internet kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir ankette katılımcılara Sivasspor soruldu. IP kontrollü ankette katılımcıların yüzde 95’ini erkek taraftarlar oluşturdu. Katılımcıların yüzde 42.1’inin yaş aralığı ise 26-35 grubundan oluştu. Katılımcıların yüzde 83.3’ü Sivasspor taraftarı olduklarını belirttiler.
Ankette en çok dikkat çeken soru ise Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmaları konusu oldu. Taraftarlara her iki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmalarını isteyip etmedikleri soruldu. Taraftarların yüzde 48’i her iki futbolcunun da takımda kalmasından yana oy kullandı. Diğer taraftarların küçük bir bölümü gitmelerini istedi. Tarafsız kalanlarda oldu.
En çok destek sorusundan Ayhan çıktı
Sivasspor’a en çok hangi yöneticinin destek verdiği sorusunda ise katılımcıların yüzde 77,4’ü Sivas Valisi Salih Ayhan’ın ismini verdi. Bu soruda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise sınıfta kaldı. Ankette katılımcıların yüzde 95.6’sı bu sezon Sivasspor’u başarılı bulduklarını belirtti. Yüzde 84.5’i Mecnun Otyakmaz’ı başarılı bulduklarını belirtti. Yüzde 96.8’i ise Rıza Çalımbay’dan memnun olduklarını ifade etti.
Kulübün başarılı bulunmadığı tek alan ise alt yapı oldu. Katılımcıların yüzde 82.1’i alt yapıdan futbolcu yetişmediğini düşünürken yüzde 60’ı kulübün altyapıya gereken önemi vermediğini ifade etti. Ankete göre Sivassporlu taraftarların yüzde 91,2’si Sivasporun hakem hatalarından dolayı puan kaybettiğine inanıyor.

Sivasspor taraftarı, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın takımdan ayrılmasını istemiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Sivas Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:57
Öğle
12:39
İkindi
16:36
Akşam
20:10
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Koçak Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.