Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Fenerbahçe maçından galip gelmemiz gerekiyor"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından galip ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 31. haftasında sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiklerini anımsatarak, karşılaşmada çok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini aktardı.

Ligdeki en zor maçların küme düşmeme mücadelesi gösteren takımlarla olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Herkesin favori dediği maçlar değişik şekilde bitebiliyor. Onun için maalesef maçın ilk yarısında istediğimiz şekilde oynayamadık ama ikinci yarı gerçekten iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Şimdi kalan 3 maç var. Şu anda baktığımızda üçüncüyüz. Ligi iyi bir yerde bitirmek için her şey bize bağlı." açıklamasında bulundu.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, şunları kaydetti: