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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

14.08.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçın kolay olmayacağını bildirdi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur maçında Dinamo Batum'u eledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "İyi ve disiplinli bir takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına gider. Bundan sonra iyi takımlar kaldığı için zor bir maç olacak. Hem lig hem de kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu turu da geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımıma yürekten güveniyorum, inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Yine zorlu bir lig başlayacak. Amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Konyaspor maçı bizim için önemli. Sahamızda oynayacağımız için maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takımda yorgunluk var çünkü uzatmaya giden bir maç oynadık. 2 gün sonra da tekrar maç oynayacağız ama kadromuzu değiştire değiştire dinlenmiş arkadaşlarımızı oynatarak, iyi durumda olanlarla yolumuza devam edeceğiz. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Konyaspor maçı kolay geçmeyecek. Bunun için bütün tedbirlerimizi alıp, çok iyi şekilde konsantre olup, oyundan kopmadan taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız."

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