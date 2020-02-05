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Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti

SİVAS HABERLERİ  | 05.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Sivasspor, Türkiye Kupası maçı için Antalya'ya gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacağı çeyrek final ilk maçı için bu kente gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayıp, hava yolu ile Antalya'ya gitti ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Futbol Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası

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