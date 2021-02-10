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Sivasspor, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.02.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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Sivasspor, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve açma germe hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktiksel hazırlıklarla idmanı noktaladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 17.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

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