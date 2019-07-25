SPOR

Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, Vitesse ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Ali Şaşal Vural, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı.

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Yedeklerde ise; Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Hazar Torunoğulları ve Isaac Cofie yer alırken Mamadou Samassa dışındaki tüm sporcular mücadelenin ikinci devresinde görev aldı.
Vitesse, 13. dakikada Matavz 1-0 öne geçti. Mücadelenin 38. dakikasında sahneye golcü futbolcu Aroune Kone sahneye çıktı ve Sivasspor mücadelede eşitliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Vitesse Hollanda Spor Toto Süper Lig

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