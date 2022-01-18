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Sivasspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak

18.01.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 21 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan ve 10. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 21 puanla 16. basamakta bulunan Göztepe karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James, hasta olan Dimitrios Goutas ve Ziya Erdal ile ülkelerinin milli takımındaki Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra İzmir'e gidecek.

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