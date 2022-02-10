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Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

10.02.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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