Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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