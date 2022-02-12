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Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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