Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman; 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşusu gerçekleştiren futbolcular, son bölümde dar alan pas çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç oynadı.

Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, Gerede'ye gelerek kampa dahil oldu.

Sivasspor, Bolu kampının ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da Katar ekibi AL Shamal ile karşılaşacak.

