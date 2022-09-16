YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrıldı

Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrıldı

16.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrıldı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un yeni transferlerinden Ahmed Musa, Nijerya'nın deplasmanda Cezayir ile 27 Eylül Salı günü oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Dimitrios Goutas da Yunanistan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Güney Kıbrıs ile 27 Eylül Salı günü ise sahasında Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ise ülkesinin 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Togo ile 27 Eylül Salı günü saat 21.00'de de sahasında Gine ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıSivas’ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildiKarabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi
Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldıKocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Max Gradel Dimitrios Goutas ahmet musa futbol

Sivas Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:32
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.