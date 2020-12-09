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Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİVAS HABERLERİ  | 09.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcunun da izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.

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