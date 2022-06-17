Sivasspor'da Aaron Appindangoye'nin acı günü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

