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Sivasspor'da Aaron Appindangoye'nin acı günü

17.06.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Aaron Appindangoye'nin acı günü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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