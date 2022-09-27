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Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi

27.09.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Ahmed Musa ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Musa'nın ligde oynanan MKE Ankaragücü maçında sol kolunda kırık tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada oyuncunun, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Berkan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

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Ahmed Musa demir grup sivasspor futbol

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