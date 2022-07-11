Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü kutlaması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'da kampta bulunan Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural için sürpriz organizasyon düzenlendi.
Ali Şaşal Vural, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
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