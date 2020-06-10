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Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 10.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından koordinasyon çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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