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Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

SİVAS HABERLERİ  | 14.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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