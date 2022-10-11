Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan Medipol Başakşehir maçında burnu kırılan Ulvestad'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Ulvestad'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi.



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