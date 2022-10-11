YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

11.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan Medipol Başakşehir maçında burnu kırılan Ulvestad'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Ulvestad'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor, Ballkani maçına odaklandıSivasspor, Ballkani maçına odaklandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyorKadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor
Anahtar Kelimeler:
ameliyat demir grup sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:24
İkindi
15:34
Akşam
18:07
Yatsı
19:24
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.