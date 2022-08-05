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Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu

05.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2022-2023 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda Murat Paluli 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Dimitrios Goutas 6, Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Mustapha Yatabare 9, Clinton N'jie 10, Alaaddin Okumuş 13, Samba Camara 14 numaralı formayı giyecek.

Takımdaki diğer oyuncuların giyeceği forma numaralı şöyle:

Baver Kuçkar (16), Erdoğan Yeşilyurt (17), Emre Satılmış (18), Karol Angielski (19), Kerem Atakan Kesgin (20), Emre Gökay (21), Emirhan Tak (22), Fredrik Ulvestad (23), Muammer Yıldırım (25), Ali Şaşal Vural (35), Hakan Arslan (37), Ziya Erdal (58), Özkan Yiğiter (62), Muhammed Emin Ergin (77), Anıl Batın Aydın (80), Caner Osmanpaşa (88), Leke James (90), İbrahim Çam (91), Halit Çokyaşar (92), Kaan Onaran (94), Mehmet Albayrak (96), Arda Keser (97), Kubilay Eren Şahin (99). .

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