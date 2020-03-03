Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında yapacakları Galatasaray maçının final niteliğinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Çalımbay, "Ligde her şey eşit, ne üstte ne de altta hiçbir şey belli değil. Çok değişik sonuçlar alınıyor. Güzel bir durumdayız bunu da kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak."