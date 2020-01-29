Sivasspor'da, Gaziantep mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmadan en iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının, bundan sonra maçların kolay olmayacağını gösterdiğini belirtti.

Hiçbir maça kolay olarak bakmadıklarını dile getiren Çalımbay, Çaykur Rizespor karşılaşmasının biraz değişik bir maç olduğunu ifade etti.

Çalımbay, karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle gollerinin iptal edildiğini belirterek, "Anlamadığımız şey, hem Gençlerbirliği maçında hem de bu maçta VAR'ın bize yaptığı. Gençlerbirliği maçında da çizgiyi yanlış çizdiler, bunda da ofsaytla alakası olmayarak golümüzü iptal ettiler. Orada yediğimiz gol, burada da attığımız gol VAR'dan döndü." dedi.

- Çalımbay'dan VAR tepkisi

Faal hakemlerin VAR'ın başına geçmemesi gerektiğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu kadar basit değil, ofsaytla alakası yok. Orta hakem golü vermiş, yan hakem bayrak kaldırmamış hiçbir şey yok yani. Aynısını bize Alanyaspor maçında yapabilirlerdi, golü atalım ondan sonra da VAR'a gidin. Niye onu yapmıyorsun, bunu yapıyorsun. VAR'ı iyi kullandığımız zaman çok iyi bir şey. Ama maalesef kullanamadığımız zaman biz çok mağdur olduk bu sene. Diğer takımlarda mağdur oldu, iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Biz bunları kapattık, geldi gitti ama biraz daha dikkat etmek gerekiyor."