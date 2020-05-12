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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 12.05.2020 22:35 | Son Güncelleme

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

SİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel idman yapan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak çalıştı.

Antrenman grubunda yer alan futbolcular, egzersiz ile dayanıklılık hareketleriyle başladıkları idmanı, topla gerçekleştirilen çalışmalar ve koşuyla tamamladı.

Sivasspor takımı antrenmanlarını, gruplar halinde ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyarak gerçekleştiriyor.

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