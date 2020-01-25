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Sivasspor’da Hugo Vieira’nın Sözleşmesi Feshedildi

SİVAS HABERLERİ  | 25.01.2020 00:46 | Son Güncelleme

D.G.

Sivasspor’da Hugo Vieira’nın Sözleşmesi Feshedildi

D.G. Sivasspor’dan yapılan açıklamada Hugo Vieira’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği bildirildi.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2018-2019 sezonunun devre arasında kadromuza kattığımız Hugo Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir. Hugo’ya Demir Grup Sivasspor’umuzda görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler geçirmesini dileriz” dendi.

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