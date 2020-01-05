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  4. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 05.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Belek'te kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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