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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi devam ediyor

23.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geniş alanda çok pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Sivasspor taktik çalışmaların ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 25 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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