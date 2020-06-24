Sivasspor'da Kayserispor mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

