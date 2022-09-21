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Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

21.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

Sivasspor'da Leke James ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası Leke James'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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