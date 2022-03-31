Sivasspor'da Moussa Konate ve Samba Camara sakatlandı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Samba Camara ve golcü Moussa Konate'nin sakatlandığı bildirildi.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Moussa Konate ve Samba Camara'nın sağlık durumu hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.
Ayyıldız, Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde sol ayak bileği ön ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma olduğunu belirterek, "Konate'de yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara’ya yapılan kontrollerde ise sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. İki sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verdi.
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