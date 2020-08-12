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Sivasspor'da Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti

SİVAS HABERLERİ  | 12.08.2020 18:15 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Samassa ve Barış Yardımcı sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Mamadou Samassa ve defans oyuncusu Barış Yardımcı, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Samassa ve Barış Yardımcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Samassa ve Barış Yardımcı'nın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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